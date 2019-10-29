Уроки пенсионной грамотности проводят в школах на Колыме

Магаданская область присоединилась к федеральной информационной кампании Пенсионного фонда России, направленной на повышение пенсионной грамотности среди молодежи. До конца декабря специалисты ПФР Колымы планируют обучить почти 1,5 тыс. школьников.

На одном из первых занятий дети узнали, зачем нужен СНИЛС, что такое электронные трудовые книжки, а также от чего зависит размер будущей пенсии. Затем ребята разделились на команды и ответили на вопросы викторины по материалу урока. Об этом сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе ОПФР.

Ранее эксперты Национального рейтингового агентства заявили, что новая пенсионная система, предполагающая добровольное накопление пенсий, заинтересует лишь 5–10% россиян. Специалисты выразили уверенность, что она может и вовсе не заработать. При отказе переводить свои накопления в новый продукт у граждан сохранится обязательная система пенсионных накоплений.

Источник: Газета Известия