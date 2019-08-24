Усик снова отверг поединок против россиянина

Украинский тяжеловес Александр Усик заявил, что не будет драться с российским боксером Андреем Федосовым. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Не хочу боксировать с ребятами из России, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость. Будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», — сказал 32-летний спортсмен.

В июне Усик также отказался от поединка с россиянином Александром Поветкиным. Тогда украинец также мотивировал решение стремлением избежать политики в спорте.

Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После успешной защиты в поединке с британцем Тони Белью он решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. Украинец уже отказался от титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик ни разу не уступал в профессиональной карьере, одержав 16 побед.

Источник: Лента.Ру