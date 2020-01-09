Установлена причина вспышки пневмонии неизвестного происхождения в КНР

Лабораторные исследования показали, что причиной заболевания вирусной пневмонией неизвестного происхождения в Китае стал новый вид коронавируса. Об этом 9 января сообщило Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что 7 января после проведения испытаний было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса.

«Эксперты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавирса», — цитирует сообщение телеканала ТАСС.

Ученые указали на необходимость дальнейших исследований, чтобы изучить клинические проявления заболевания.

31 декабря стало известно, что в городе Ухань (провинция Хубэй) начали регистрировать случаи заболеваний пневмонией неизвестного происхождения.

По состоянию на 5 января в городе было выявлено 59 больных, семеро находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков еще 163 человека, контактировавших с больными. Примечательно, что многие заболевшие работали на местном рынке морепродуктов.

В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии. По данным Всемирной организации здравоохранения, за время эпидемии в 2002–2003 годах от заболевания умерли около 350 человек.

Источник: Газета Известия