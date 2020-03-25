Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

25 марта 2020     15
Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией. Об этом пишут «Известия».

Китайскими учеными было проведено масштабное исследование клинического течения COVID-19 и факторов риска, которые влияют на смертность среди взрослых пациентов Ухане. Были изучены данные 191 зараженного, из которых 137 излечились, а 54 умерли.

Специалисты отметили, что от гипертонии страдал каждый второй госпитализированный пациент. При этом популярные лекарства, которые регулируют кровяное давление, могут ухудшить прогноз при коронавирусной инфекции, подчеркнули эксперты.

Ученые также напомнили, что коронавирус наиболее опасен для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 417 тысяч человек, скончались 18,6 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились. В России зарегистрировано 495 случаев, большинство из них находится в Москве. 22 человека вылечились и были выписаны. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Лента.Ру

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