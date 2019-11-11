Устроившему стрельбу в метро полицейскому предъявили обвинение во взяточничестве

Полицейскому Алексею Смирнову, который открыл огонь из пистолета на станции московского метро «Рязанский проспект», предъявили обвинение в мелкой взятке. Об этом сообщил его адвокат Михаил Корчагин.

«Помимо ранее инкриминируемого покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, Смирнову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 291.2 («Получение взятки, не превышающей 10 тыс. рублей»). В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос о продление меры пресечения Смирнову в виде заключения под стражу», — приводит слова Корчагина ТАСС в понедельник, 11 ноября.

Отмечается, что ранее Смирнову не предъявляли обвинений по этой статье, но возбудили уголовное дело.

Адвокаты полицейского настаивают на психолого-психиатрической экспертизе обвиняемого. В частности, защита требует учесть наличие травмы головы, которую Смирнов получил несколько лет назад из-за избиения.

«Мы настаиваем на необходимости ее проведения, считаем, что с ее помощью можно получить сведения, имеющие значение для уголовного дела», — заявил адвокат Смирнова Александр Самухов.

ЧП произошло вечером 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект». Полицейские намеревались задержать сотрудника безопасности метрополитена Алексея Смирнова по подозрению в получении взятки от гражданина без документов. Смирнов отказался отдавать табельное оружие и вместо этого открыл огонь по своим коллегам Максиму Веялко и Алексею Лимонову. В результате один полицейский погиб на месте, второй был доставлен в больницу.

В этот же день было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)». Полицейского арестовали до 19 ноября.

Источник: Газета Известия