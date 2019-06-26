Утвержден финальный список партий на выборы в Верховную Раду

26 июня 2019     20
Утвержден финальный список партий на выборы в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины провела жеребьевку, тем самым определив порядковые номера партий-участниц досрочных выборов в Верховную Раду. Ее результаты опубликованы на официальной странице украинской ЦИК в Facebook.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 14-ый номер, «Европейская солидарность» экс-главы государства Петра Порошенко — 10-ый номер, партия Святослава Вакарчука «Голос» — 18-й номер, партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» — шестой номер, а партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — третий.

Всего в выборах примет участие 21 партия. Шесть из них — «Всеукраинское объединение Факел», «Украинская стратегия Гройсмана», «Сила права», «Незалежность», «Партия Шария», «Голос» и «Слуга народа» — участвуют в выборах в Верховную Раду впервые. При этом только последние две имеют шанс пройти пятипроцентный барьер.

Согласно данным последних соцопросов, на места в Верховной Раде могут рассчитывать шесть партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и партия Игоря Смешко «Сила и честь» (второй номер в бюллетене). Больше половины участвующих в выборах партий не набирает даже одного процента голосов.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. Решение об их проведении было принято после того, как президент Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан. На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, и 199 кандидатов будут избираться по одномандатным округам.

Источник: Лента.Ру

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