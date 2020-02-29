Уточнены сроки визита Эрдогана в Москву

29 февраля 2020     14
Уточнены сроки визита Эрдогана в Москву

Встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта, уточнил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя сроки визита Эрдогана в Москву. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 29 февраля.

По словам Чавушоглу, вопрос по ситуации в сирийской провинции Идлиб может быть решен лишь в рамках встречи лидеров двух стран.

Ранее в субботу турецкий лидер сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным предложил Москве оставить Анкару «один на один» с официальным Дамаском. В Госдуме напомнили, что у турецких властей нет полномочий определять судьбу ближневосточного государства.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал о том, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся 5 или 6 марта.

5 марта в Стамбуле запланирован саммит с участием Эрдогана, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Турецкая сторона анонсировала участие и президента России, однако в Кремле это не подтвердили.

Источник: Лента.Ру

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