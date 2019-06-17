Участковый проник в квартиру через окно и спас пенсионерку от замерзания

17 июня 2019     13
Участковый проник в квартиру через окно и спас пенсионерку от замерзания

Участковый проник в квартиру 90-летней женщины, чтобы спасти ее. Об этом сообщил портал «Хакасия Информ» в понедельник, 17 июня.

Участкового вызвали после того, как соседи по площадке услышали стоны за запертой дверью квартиры, в которой проживала 90-летняя женщина.

Дверь в квартиру оказалась запертой, ключей у соседей тоже не оказалось. Тогда полицейский забрался в квартиру через полуоткрытое окно и обнаружил лежащую на полу замерзающую хозяйку. Участковый укрыл ее одеялом и вызвал скорую помощь.

Отмечается, что, женщина обессилила и ей грозило переохлаждение, но благодаря своевременным действиям, пенсионерку удалось спасти и сейчас ее здоровье в порядке.

21 мая в городе Саяногорске (Республика Хакасия) местный житель сообщил в полицию о том, что убил двух человек и хочет сдаться. После прибытия участкового пьяный мужчина признался, что это шутка.

Источник: Газета Известия

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