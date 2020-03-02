Участника Public Enemy уволили после отказа поддержать Берни Сандерса

Участника известного хип-хоп-коллектива Public Enemy уволили после отказа поддержать сенатора Берни Сандерса, борющегося за право стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Отмечается, что рэпера Flavor Flav исключили из коллектива через несколько дней после того, как другой участник Chuck D вместе с проектом Public Enemy Radio устроил бесплатное выступление на встрече избирателей Сандерса. В связи с этим адвокат Flavor Flav Мэтью Фридман отправил политику письмо, в котором заявил о нарушении правил использования образа артиста. Он также уточнил, что его клиент не выражал поддержку никому из политических кандидатов.

После этого Chuck D обвинил коллегу, с которым сотрудничал более 35 лет, в нежелании делать благие дела. «Flavor не против танцевать за деньги, но исчезает, когда вопрос касается работы на общее благо», — заявил он. Артист добавил, что дает Flavor Flav год, чтобы тот успел «привести себя в порядок».

Адвокат Chuck D подчеркнул, что с юридический точки зрения его клиент имеет полное право выступать от лица группы, так как ему принадлежит торговая марка Public Enemy. Сам рэпер признался, что решение об увольнении коллеги было принято не только из-за ситуации с концертом в поддержку Сандерса.

Американская хип-хоп-группа Public Enemy была образована в 1987 году. Их дискография насчитывает 14 студийных альбомов, а в текстах часто затрагивается такие темы, как политика, критика СМИ и проблемы афроамериканцев.

Источник: Лента.Ру