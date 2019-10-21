Участник драки на матче «Зенит» — «Краснодар» оштрафован на 20 тыс. рублей

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Артема Прохорова – третьего участника конфликта с сотрудниками ОМОН во время матча «Зенит» — «Краснодар», сообщает официальный Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов города в понедельник, 21 октября.

Прохоров признан виновным в применении насилия по отношению к представителю власти и оштрафован на 20 тыс. рублей.

В заявлении суда говорится, что при назначении наказания было учтено, что Прохоров находился в состоянии алкогольного опьянения, а также то, что он является многодетным отцом. Прохоров полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Ранее судом был вынесен приговор в отношении двух других участников драки. Алексей Антонов получил 15 тысяч рублей штрафа, Денис Первачук – год колонии-поселения.

Матч «Зенит» – «Краснодар», во время которого произошел конфликт между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, состоялся 3 августа. В результате драки от действий фанатов пострадали два бойца Росгвардии. Один отделался легкими травмами от брошенного камня, у второго диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

Источник: Газета Известия