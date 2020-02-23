Участник столкновений в украинском поселке послал ветерана в Донбасс

В украинском поселке Новые Санжары протестующие против размещения в местном санатории на карантин эвакуированных граждан из китайского Уханя устроили столкновения с полицией и забросали камнями приезжающие с соотечественниками автобусы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В ходе столкновений пострадали девять сотрудников полиции и один гражданин. Как пишет издание, заместитель департамента патрульной полиции Алексей Белошпицкий 22 февраля опубликовал видео, на котором запечатлено общение нетрезвого жителя Новых Санжар с сотрудником полиции.

Мужчина грубо и нецензурно ругается, оскорбляет правоохранителя, рассказывает о своем боевом опыте в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) и призывает полицейского самого уезжать воевать в Донбасс.

Как оказалось, местный житель пристал к ветерану и боевому офицеру Александру Нетребко, который после демобилизации отправился служить в патрульную полицию. «Человек прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой людей: бойцов», — сказал Белошпицкий.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев прилетели из Китая и были размещены на 14-дневный карантин в больнице в Новых Санжарах. Новость о прибытии из пораженной коронавирусом КНР, вызвала возмущение среди местных жителей. Они перекрыли дороги, подрались с полицией, а также забросали камнями автобус с эвакуированными украинцами. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил бунты со средневековьем и пообещал наказать виновных.

Источник: Лента.Ру