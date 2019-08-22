Участница «Холостяка» поцеловалась с девушкой и растопила сердца зрителей

22 августа 2019     14
Участница «Холостяка» поцеловалась с девушкой и растопила сердца зрителей

Участница американского шоу Bachelor In Paradise («Холостяк в раю») Деми Барнетт (Demi Burnett) отказалась от отношений с парнем Дереком Пертом (Derek Peth) ради романа с девушкой Кристиан Хаггерти (Kristian Haggerty). Об этом пишет Washington Post.

Барнетт и Хаггерти встретились в эфире передачи, обнялись и поцеловались. «О боже! Я так скучала», — закричала Барнетт, увидев девушку.

Хаггерти не была участницей шоу, на запись ее пригласили создатели программы. Это произошло после того, как Барнетт рассказала ведущему Крису Хэррисону (Chris Harrison) о том, что испытывает чувства к девушке, с которой когда-то встречалась в Лос-Анджелесе.

До этого Барнетт встречалась с другим участником шоу — Пертом, однако рассталась с ним, как только узнала о прибытии бывшей партнерши. Мужчина признался, что расстроен из-за того, что девушка предпочла ему другую.

Большинство зрителей позитивно отнеслись к поцелую двух девушек. «Это очень искренний момент. Я верю в их отношения. Хорошо, что это происходит», — порадовался один из пользователей соцсетей. Однако некоторые не поняли, зачем паре оставаться в шоу, если они уже нашли свою любовь.

В Bachelor In Paradise участвуют парни и девушки, которые не смогли найти пару в предыдущих шоу Bachelor или Bachelorette. До этого в шоу никогда не приглашали человека со стороны.

Источник: Лента.Ру

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