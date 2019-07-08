Участнице телешоу понадобилась помощь психолога после истерики в эфире

Участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Эми Харт (Amy Hart) обратилась за помощью к психологу после того, как рассталась со своим бойфрендом Кертисом Причардом (Curtis Pritchard). Об этом пишет Metro.

Причард решил, что ему больше нравится другая девушка, и сказал об этом Харт. Участницу проекта это сильно расстроило. «Я думала, что я встретила того единственного, а оказалось — нет. Я бы ни на кого другого и не посмотрела. Он был моим будущим, а теперь у меня нет ничего», — говорила она в слезах.