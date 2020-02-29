Учения НАТО Defender Europe стартовали в Польше

29 февраля 2020     18
Учения НАТО Defender Europe стартовали в Польше

Крупнейшие за последние годы учения НАТО Defender Europe стартовали в Польше. Об этом 29 февраля сообщил министр национальной безопасности этой страны Мариуш Блащак в Twitter.

«Мы начали самые большие за последние годы учения Defender Europe 2020. В них примут участие около 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые солдаты армии США уже перешли границу Польши», — написал он.

В Аналитическом бюллетене правительственного центра безопасности Польши говорится, что Defender Europe 2020 будут американскими учениями дивизионного уровня, основной целью которых будет проверка способности армии США к переброске сухопутных сил в порты на восточном побережье и Европе.

4 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на учения НАТО. Он отметил, что с учетом количество американских войск и техники, которые будут переброшены в Европе, «любой нормальный военный» и «любой нормальный политик» должен понимать неизбежность ответных мер со стороны России.

Ранее, в декабре 2019 года, стало известно, что США впервые за 25 лет перебросят в Европу 20 тыс. военнослужащих для участия в масштабных учениях Defender Europe. Об этом рассказал бригадный генерал Шон Бернаби. Переброска сил состоится в феврале–апреле 2020 года в шесть европейских стран. Учения намечены на весну.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Непряева оценила своё выступление в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти
Непряева оценила своё выступление в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти

15:08 Российская лыжница Наталья Непряева, занявшая шестое место в индивидуальной гонке на 10 км в финском Лахти, считает своё отставание …


Азербайджан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса
Азербайджан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса

15:18 Азербайджан с 29 февраля на две недели закрывает границу с Ираном на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в этой …


Производитель сухого льда высказался о его токсичности после гибели россиян
Производитель сухого льда высказался о его токсичности после гибели россиян

Производитель сухого льда «Реал-Инвест» высказался о токсичности вещества после гибели россиян на банной вечеринке по случаю дня рождения блогерши Катерины …


В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

В Москве началось согласованное властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова. Об этом в субботу, 29 …


Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

@clashreport / Twitter Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео. Соответствующий …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты