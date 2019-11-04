Ученые выявили связь между ночниками и смертельными болезнями

4 ноября 2019     21
Ученые выявили связь между ночниками и смертельными болезнями

Японские ученые из Медицинского университета города Нара выяснили, что использование во время сна даже небольшого света может привести к развитию смертельно опасных заболеваний сердца и инсульту, пишет Naked Science.

Ученые проводили исследование с участием 989 добровольцев в течение трех лет. Во время эксперимента над спящими ставили включенную лампу, источник света которой был повернут к потолку. По словам специалистов, они выявили четкую связь между интенсивностью ночного освещения и прогрессированием атеросклероза — хронического заболевания, ведущего к образованию бляшек в стенках артерий.

Как рассказал один из авторов исследования Кенджи Обаяши, проникновение света сквозь закрытые веки снижает уровень мелатонина, известного как «гормон ночи». По его словам, в результате нарушается работа всего организма, что в итоге может привести к различным заболеваниям сердца и даже инсульту. В связи с этим ученые предостерегли от использования ночников и других источников света во время сна.

Ранее в январе ученые рассказали об опасности для здоровья работы в ночные смены. По их словам, недостаток сна в ночное время ведет к повреждению структуры ДНК.

Источник: Газета Известия

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