Ученые выяснили причину ледникового периода

Причиной одной из крупнейших катастроф в истории Земли – глобального ледникового периода – стало столкновение двух крупных астероидов между орбитами Марса и Юпитера. К такому выводу пришла международная группа ученых, пишет ScienceAdvances.

Исследователи считают, что за весь период существования жизни на Земле произошло пять крупнейших массовых вымираний. Одним из самых крупных считается ордовикское вымирание, случившееся 443 млн лет назад.

Оно уничтожило 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных.

В этот период поверхность Земли покрылась льдами, а Мировой океан промерз практически до экватора.

Сейчас ученые пришли к выводу, что причиной стало столкновение астероидов между орбитами Марса и Юпитера, из-за которого всю Солнечную систему заполнили обломки и пыль.

«Мы предполагаем, что огромные количества космической пыли падали на Землю на протяжении как минимум 2 млн лет. Это усилило тренды на похолодание климата, которые в то время царили и привело к наступлению ледникового периода», — пояснил профессор Филипп Хек из университета Чикаго.

Хек и его коллеги изучил древние породы с юга Швеции и в окрестностях Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что в них содержатся рекордно большие количества частичек космической пыли, происходивших из одного источника, принадлежавшего к числу так называемых L-хондритов. Они нередко являются составляющей каменистых метеоритов и астероидов.

11 сентября сообщалось, что ученые зафиксировали аномальное таяние арктического льда.

Источник: Газета Известия