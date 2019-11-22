Ученые из РФ создадут замену синтетическим антибиотикам для животных

Донской государственный технический университет (ДГТУ) получил грант на создание кормовой добавки, которая должна будет заменить синтетические антибиотики для животных. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Университет будет получать бюджетное финансирование в размере 90 млн рублей в течение трех лет с 2019 года.
Ученые считают, что создание растительной кормовой добавки для замены антибиотиков является актуальной темой. Отмечается, что исследования возглавит профессор университета Рутгерса (Нью-Джерси) Михаил Чикиндас, пишет «РИА Новости».
19 ноября группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Калифорнийского университета Трея Айдекера создали формулу для перевода возраста собаки в человеческий.
Источник: Газета Известия