Ученые назвали причину вымирания динозавров

18 января 2020     18
Ученые назвали причину вымирания динозавров

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось ранее.

Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.

Точное время выброса вулканического газа удалось определить с помощью анализа морских окаменелостей. Специалисты изучили состав изотопов в остатках животных и соответствующие им изменения.

Вулканы могут привести к массовому вымиранию, так как выделяют множество газов, таких как диоксид серы и углекислый газ, которые способны изменить климат и повысить кислотность окружающей среды.

Однако оказалось, что выбросы углерода, которые должны были привести к глобальному потеплению на два градуса Цельсия, были недостаточными для массового вымирания, передает телеканал «360».

В этой связи ученые считают, что действительной причиной стал гигантский метеорит, который упал на территории современного полуострова Юкатан в Мексике около 65 млн лет назад.

Его диаметр составлял 10 к, а при падении образовался кратер Чиксулуб диаметром 180 км. Это спровоцировало лесные пожары на планете. Частицы сажи на несколько лет закрыли земную поверхность от солнечного света.

В течение по меньшей мере трех лет температура воздуха у поверхности Земли была отрицательной, что явилось причиной вымирания. Климат восстановился лишь спустя десятилетия.

Ранее стало известно, что в Китае обнаружили останки самого маленького динозавра размером с курицу. Находка принадлежит международной группе ученых во главе с китайским палеонтологом.

По словам специалистов, этот вид динозавра жил в Северном Китае в начале мелового периода, около 150 млн лет назад. Предполагается, что его представители питались ящерицами и насекомыми.

Источник: Газета Известия

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