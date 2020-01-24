Ученые нашли способ предотвращения смертельной стадии рака

24 января 2020     4
Ученые нашли способ предотвращения смертельной стадии рака

Ученые Института экспериментальных и клинических исследований Университета Лувена в Бельгии нашли в организме человека молекулу, которую можно отключить и как следствие предотвратить формирование метастазов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Medical Express в четверг, 23 января.

Исследователи установили, что соединение, которое называют трансформирующим ростовым фактором бета (TGF-beta2), отвечает за накопление липидов и агрессивность раковых клеток.

Выяснилось, что два этих процесса взаимно усиливают друг друга. Фактически липиды производят запас энергии, которая помогает раковым клеткам размножаться. В свою очередь, жирные кислоты способствуют их выживанию в условиях, неприемлемых для дефектных тканей.

Специалисты выяснили, что если TGF-beta2 подавить, то это уменьшит инвазивность опухолей. Как следствие, позволит избежать возникновение и распространение метастазов.

Ученые считают, что один из препаратов против ожирения, которые сейчас проходит клинические исследования, может быть крайне эффективен против рака.

21 января специалисты назвали провоцирующие онкологию привычки. В их числе такие занятия как езда в автомобиле с открытым окном. Кроме того, в зоне риске оказались любители сидеть возле иллюминаторов в самолете.

11 января ученые рассказали о способах предотвращения рака желудка. Чтобы предупредить развитие рака желудка, важно следовать нескольким правилам, уверены специалисты. Среди необходимых мер: контроль веса, включение в рацион фруктов и овощей, отказ от курения и физическая активность.

Источник: Газета Известия

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