Ученые объяснили нечувствительность некоторых грызунов к боли

Немецкие ученые объяснили, почему уникальные голые землекопы и их близкие родичи не чувствуют боль, пишет журнал Science.

Голые землекопы – небольшие безволосые млекопитающие, которые живут под землей. Эти грызуны живут необычайно долго, практически не подвержены раковым заболевания, а также не чувствуют боли даже при соприкосновении с соляной кислотой. Кроме того, они способны жить без воздуха порядка 20 минут.

По словам ученых, удивительные способности животных объясняются мутациями в генах.

«Мутация в гене NALCN позволила этим грызунам жить в такой среде, которую избегают все другие животные, в том числе и прочие землекопы. Эти существа помогут нам создать крайне эффективные анальгетики, так как они показали, что повышенная активность этого ионного канала очень надежно блокирует боль», — рассказал один из исследователей Гэри Льюиниз Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка в Берлине.

Эксперименты показали, что помимо голых землекопов «суперспособностью» к нечувствительности боли обладают еще четыре подвида землекопов.

При этом анализ ДНК показал, что боль притупилась у этих грызунов в процессе эволюции, так как это чувство мешало их предкам есть горькие корни растений и жить рядом с колониями муравьев, чьи укусы крайне болезненны для всех остальных животных.

В феврале ученые обнаружили животных, которые способны обходиться без сна на протяжении всей жизни.

Источник: Газета Известия