Ученые определили главное условие рекордного долголетия

Возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения, которая способствует сохранению здоровья, необходимого для выполнения бытовых дел. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании, говорится на сайте Live Science.

По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами. Из их числа 10 995 были шведами, остальные — датчанами. Специалисты пришли к выводу, что в Дании долгожители умирают в более позднем возрасте, чем в Швеции. При этом в Швеции общий уровень смертности был ниже, чем в Дании.

Такая разница объясняется улучшением показателей здоровья в Дании, отмечают ученые.

В начале мая эксперты из канадского университета Конкордии также исследовали факторы, влияющие на продолжительность жизни людей. Они пришли к выводу, что часто злящиеся пожилые люди больше других страдают от воспалений и хронических болезней и в среднем живут меньше.

Источник: Газета Известия