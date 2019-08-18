Ученые показали Землю глазами инопланетян

Ученые из Корнеллского университета (США) продемонстрировали, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали астрономы-инопланетяне на расстоянии в несколько световых лет. Об этом пишет журнал Science.
Исследователи взяли 10 тысяч снимков планеты, сделанных спутником NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) в течение 2016 и 2017 годов. Аппарат производил съемку на десяти отдельно взятых длинах волн, благодаря которым астрономы могут определить наличие на экзопланете океанов и иных условий для жизни.
В итоге было получено изображение, на котором видны грубые очертания континентов. Ученые объясняют, что это исследование служит отправной точкой для изучения особенностей поверхности земноподобных экзопланет в будущем.
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Источник: Лента.Ру
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