Ученые показали Землю глазами инопланетян

Ученые из Корнеллского университета (США) продемонстрировали, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали астрономы-инопланетяне на расстоянии в несколько световых лет. Об этом пишет журнал Science.

Исследователи взяли 10 тысяч снимков планеты, сделанных спутником NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) в течение 2016 и 2017 годов. Аппарат производил съемку на десяти отдельно взятых длинах волн, благодаря которым астрономы могут определить наличие на экзопланете океанов и иных условий для жизни.

В итоге было получено изображение, на котором видны грубые очертания континентов. Ученые объясняют, что это исследование служит отправной точкой для изучения особенностей поверхности земноподобных экзопланет в будущем.

Источник: Лента.Ру