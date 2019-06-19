Ученые предупредили о смертельной опасности купания

Ученые из университета Купера в Кэмдене выяснили, что купание в морях и океанах может быть смертельно опасным для человека. Выводы исследователей содержатся в докладе, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.

Так, во время купания в организм могут попадать попадать бактерии Vibrio vulnificus. Также их можно подцепить при употреблении в пищу морепродуктов.

Эти бактерии проникают тело через открытые раны и в отдельных ситуациях провоцирует развитие некротическего фасциита, который может привести к ампутации конечности или смерти инфицированного человека. При этом повышенному риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом и циррозом печени.

Vibrio vulnificus обитают в водах с температурой выше 13 градусов по Цельсию и высокой соленостью. Специалисты обнаружили, что ареал обитания этих микрорганизмов смещается на север из-за глобального потепления. Так, бактерии являются частью флоры юго-восточного побережья США, также случаи инфекции были зарегистрированы в Чесапикском заливе.

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Источник: Газета Известия