Ученые предупредили о смертельной опасности купания

19 июня 2019     19
Ученые предупредили о смертельной опасности купания

Ученые из университета Купера в Кэмдене выяснили, что купание в морях и океанах может быть смертельно опасным для человека. Выводы исследователей содержатся в докладе, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.

Так, во время купания в организм могут попадать попадать бактерии Vibrio vulnificus. Также их можно подцепить при употреблении в пищу морепродуктов.

Эти бактерии проникают тело через открытые раны и в отдельных ситуациях провоцирует развитие некротическего фасциита, который может привести к ампутации конечности или смерти инфицированного человека. При этом повышенному риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом и циррозом печени.

Vibrio vulnificus обитают в водах с температурой выше 13 градусов по Цельсию и высокой соленостью. Специалисты обнаружили, что ареал обитания этих микрорганизмов смещается на север из-за глобального потепления. Так, бактерии являются частью флоры юго-восточного побережья США, также случаи инфекции были зарегистрированы в Чесапикском заливе.

Ранее в МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых.

Источник: Газета Известия

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