Ученые проследили источник коронавируса в Китае

22 февраля 2020     14
Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.

В докладе отмечается, что источником коронавируса был не рынок «Хуанань», как считалось ранее. Вирус мог попасть туда путем передачи от человека к человеку, при этом источником был некий «нулевой пациент», приехавший из другого места. Затем переполненный рынок с плохими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения инфекции среди людей.

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К такому выводу ученые пришли, проанализировав геномные данные 93 образцов коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах, источники заражения людей и пути распространения вируса. Исследования показали, что распространение заболевания шло как минимум по трем разным маршрутам.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах мира, его жертвами стали 2360 человек. Число зараженных возросло до 76,7 тысячи, выздоровели более 18,4 тысячи человек.

По последним данным, инкубационный период заболевания может составлять до 27 дней, что существенно осложняет сдерживание эпидемии.

Источник: Лента.Ру

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