Ученые раскрыли новый механизм старения

Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы. Они выяснили, что снижение выработки специфических белков подрывает функции стволовых клеток в составе тимуса (вилочковой железы) — органа, в котором происходит созревание и иммунологическое обучение лимфоцитов.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress, тимус в наибольшей степени продуктивен после рождения и производит все разнообразие лимфоцитов, но с возрастом его эффективность снижается. Дисфункция данного органа приводит к менее эффективной работе иммунной системы у пожилых людей, в том числе увеличивает восприимчивость к инфекциям и развитию рака.

Австралийские исследователи выяснили, что за ухудшением состояния тимуса стоят факторы, влияющие на рост и дифференцировку эпителиальных стволовых клеток. По их словам, с возрастом снижается выработка костного морфогенетического белка BMP4, а также белкового комплекса активина. Специалисты отметили, что данное открытие поможет разработать систему по улучшению состояния тимуса и замедлению старения.

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Источник: Газета Известия