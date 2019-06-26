Ученые раскрыли новый механизм старения

26 июня 2019     16
Ученые раскрыли новый механизм старения

Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы. Они выяснили, что снижение выработки специфических белков подрывает функции стволовых клеток в составе тимуса (вилочковой железы) — органа, в котором происходит созревание и иммунологическое обучение лимфоцитов.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress, тимус в наибольшей степени продуктивен после рождения и производит все разнообразие лимфоцитов, но с возрастом его эффективность снижается. Дисфункция данного органа приводит к менее эффективной работе иммунной системы у пожилых людей, в том числе увеличивает восприимчивость к инфекциям и развитию рака.

Австралийские исследователи выяснили, что за ухудшением состояния тимуса стоят факторы, влияющие на рост и дифференцировку эпителиальных стволовых клеток. По их словам, с возрастом снижается выработка костного морфогенетического белка BMP4, а также белкового комплекса активина. Специалисты отметили, что данное открытие поможет разработать систему по улучшению состояния тимуса и замедлению старения.

3 июня специалисты назвали пять способов продления молодости.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Ведущий побил коллег электрошокером в прямом эфире
Ведущий побил коллег электрошокером в прямом эфире

Британская телеведущая Сюзанна Рид (Susanna Reid) получила удар током с помощью специального устройства, которым управлял ее коллега по эфиру Пирс …


Ученые раскрыли новый механизм старения
Ученые раскрыли новый механизм старения

Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы. Они выяснили, что снижение выработки специфических белков подрывает …


«Будет встречена силой»: Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки на «что-либо американское»
«Будет встречена силой»: Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки на «что-либо американское»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон встретит «любую иранскую атаку против чего-либо американского» силой, и пригрозил Тегерану уничтожением. Незадолго …


Популярный блогер найден мертвым
Популярный блогер найден мертвым

Полиция Нью-Йорка сообщила, что обнаружила в Ист-Ривер тело блогера Десмонда Амофы (Desmond Amofah), известного как Etika. Объявление было опубликовано в …


На Курилах произошло извержение вулкана Райкоке
На Курилах произошло извержение вулкана Райкоке

На центральных Курилах произошло извержение вулкана Райкоке, которое повлекло за собой гибель флоры и фауны. Об этом 26 июня сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты