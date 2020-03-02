Ученые рассказали об опасности вакцины COVID-19

2 марта 2020     16
Ученые рассказали об опасности вакцины COVID-19

Создание вакцины от COVID-19 может вызвать синдром антителозависимого усиления инфекции, рассказали опрошенные «Известиями» специалисты. В таком случае прививка может вызвать болезнь, а не предупредить ее возникновение.

По словам заведующей кафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольги Карповой, если использовать вакцину в качестве профилактики и начальной стадии заболевания, когда организм еще не начал выработку собственных антител, это может усугубить ситуацию.

«Существуют научные статьи, в которых есть информация по поводу антителозависимого усиления инфекции в отношении SARS (вирус атипичной пневмонии, 2002 год). Поэтому опасения оправданны. Я считаю, более оптимальной и безопасной будет вакцина рекомбинантная, разработанная с помощью генной инженерии», — поделилась она.

Однако руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что правильно сделанная вакцина может учесть наличие синдрома антителозависимого усиления инфекции. Он подчеркнул, что технологически компании готовы разрабатывать новые вакцины, которые позволят справиться с вирусом.

Волчков отметил, что идеальная вакцина от COVID-19 должна быть рекомбинантной и доставляться в организм респираторным способом. То есть так же, как это делает сам коронавирус.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 3 марта.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Удмуртии заявили о снижении числа преступлений на бытовой почве в 2019 году
В Удмуртии заявили о снижении числа преступлений на бытовой почве в 2019 году

22:38 В 2019 году в Удмуртии зафиксировали почти 1,8 тыс. семейно-бытовых преступлений, что на 9,7% меньше, чем годом ранее. © …


В Саудовской Аравии сообщили о первом случае заражения COVID-19
В Саудовской Аравии сообщили о первом случае заражения COVID-19

22:40 Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом информирует агентство SPA. …


Вести Севастополь 2.03.2020
Вести Севастополь 2.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе стартовала «Глубина». Почему и как изменились правила всероссийских соревнований? – Побег из инфекционной больницы. …


Севастопольским медикам в марте выплатят задолженность, найденную при аудите
Севастопольским медикам в марте выплатят задолженность, найденную при аудите

В Севастополе проходит аудит системы начисления выплат сотрудникам медицинских учреждений. Проверка показала, что медперсоналу не начислялись надбавки за интенсивность. После …


На российской трассе поймали группировку полицейских-вымогателей
На российской трассе поймали группировку полицейских-вымогателей

В Краснодарском крае сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Главного управления собственной безопасности МВД пресекли деятельность преступного сообщества, созданного полицейскими-вымогателями …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты