Ученые рассказали об опасности пропущенного завтрака

Бразильские ученые совместно со своими европейскими коллегами заявили, что пропуск завтрака увеличивает риск возникновения ожирения у подростков, а также преждевременного развития у них диабета второго типа и заболеваний сердца. Об этом 23 июля сообщил портал MedicalXpress.

Исследователи сравнили образ жизни, физическую активность и питания европейских и бразильских подростков. При этом учитывали массу тела, рост и параметры. В эксперименте принимали участие 3528 европейских и 991 бразильских детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Выяснилось, что среди всех типов поведения, связанных с едой, самая сильная предрасположенность к ожирению наблюдалась у тех, кто пропускал завтрак. У мальчиков, которые не завтракали, средний обхват талии был на 2,13–2,61 сантиметра больше, чем у тех, кто ел по утрам, а у девочек — на 1,97 сантиметра. Также вырастал и средний показатель массы тела.

14 июля сообщалось, что японские ученые нашли новую причину ожирения.

Источник: Газета Известия