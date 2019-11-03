Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле

3 ноября 2019     43
Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле

Группа французских ученых из университета Париж-Сюд опровергла возможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном журналом Nature Ecology & Evolution.

«Наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее, наше исследование представляет доказательства того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды», — сообщают ученые.

По их мнению, все дело в том, что вода в местности долины представляет собой горячий (до 109 градусов Цельсия), крайне кислый (pH~0) и соленый раствор с преобладанием магния. Такой состав воды заставляет живые клетки разрушаться.

Ранее в мае портал Nature.com опубликовал исследование испанских биологов с сенсационным заявлением о обнаружении колонии ультрамалых бактерий в соляных отложениях геотермальной зоны Даллола. Исследование было проведено с целью понять, возможна ли жизнь в аналогичных условиях гидротермальных систем на других планетах.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

От «умного» транспорта к «умным» фонарям: как искусственный интеллект управляет Севастополем
От «умного» транспорта к «умным» фонарям: как искусственный интеллект управляет Севастополем

В Севастополе предлагают внедрить новую систему управления инфраструктурой. Как, к примеру, властям города решить, где и какую дорогу построить? Как …


Вести Севастополь. События недели 3.11
Вести Севастополь. События недели 3.11.2019

Главные темы программы: – Финансовые очертания будущего. В парламенте Севастополя обсудили проект городского бюджета на следующие три года. Как будут …


Стало известно о нескольких убийцах главного борца с экстремизмом Ингушетии
Стало известно о нескольких убийцах главного борца с экстремизмом Ингушетии

Следственный комитет России квалифицировал убийство начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева как совершенное группой лиц по предварительному …


Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле
Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле

Группа французских ученых из университета Париж-Сюд опровергла возможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии. Об этом сообщается в …


Три пропущенных мяча «Барселоны», восемь голов «Лейпцига» и девятое место МЮ: события дня в европейском футболе
Три пропущенных мяча «Барселоны», восемь голов «Лейпцига» и девятое место МЮ: события дня в европейском футболе

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» и опустился на девятое место в чемпионате Англии. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» добились побед на последних …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты