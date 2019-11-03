Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле

Группа французских ученых из университета Париж-Сюд опровергла возможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном журналом Nature Ecology & Evolution.

«Наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее, наше исследование представляет доказательства того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды», — сообщают ученые.

По их мнению, все дело в том, что вода в местности долины представляет собой горячий (до 109 градусов Цельсия), крайне кислый (pH~0) и соленый раствор с преобладанием магния. Такой состав воды заставляет живые клетки разрушаться.

Ранее в мае портал Nature.com опубликовал исследование испанских биологов с сенсационным заявлением о обнаружении колонии ультрамалых бактерий в соляных отложениях геотермальной зоны Даллола. Исследование было проведено с целью понять, возможна ли жизнь в аналогичных условиях гидротермальных систем на других планетах.

Источник: Газета Известия