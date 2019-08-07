Ученые создали самое тонкое в мире золото

7 августа 2019     16
Ученые создали самое тонкое в мире золото

Самый тонкий слой золота толщиной в два атома создан британскими учеными из Лидского университета. Об этом сообщил портал Phys.org во вторник, 6 августа.

«Этот метод может ввести инновации в производство наноматериалов», — заявил один из авторов открытия.

Отмечается, что «двумерное» золото можно применять в сгибаемых экранах, электронных чернилах, при очистке воды, а также в машиностроении, медицине и в космической отрасли.

15 июля сообщалось, что группа европейских и российских ученых Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) открыла два новых возбужденных состояния составных элементарных частиц.

Источник: Газета Известия

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