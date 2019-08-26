Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России

26 августа 2019     14
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России

Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, почему у россиян возрастает риск заразиться такими заболеваниями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге, которые совершенно не характерны для нашей страны.

По его словам, причиной всему стало быстрее потепление. Так, в России оно происходит в 2,5 раза быстрее, чем в остальных регионах. Поэтому на территории страны стремительно распространяются экзотические инфекции.

«Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже была в Воронеже. Потихоньку поднимается этот вирус. На юге Сибири тоже нашли, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади», — рассказал Малеев в интервью «РИА Новости» 26 августа.

Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары. Причем долговременными хозяевами являются птицы и лошади, которые разносят заболевания по регионам, дальше передавая инфекцию не инфицированным насекомым.

«Они кусают птицу-носителя, потом человека, но от человека к человеку, как правило, не передается», — уточнил Малеев.

Для профилактики ученый рекомендовал следить за популяцией комаров, проводить своевременную обработку, а также анализировать случаи смерти птиц.

Малеев также рассказал про клеща Hyalomma marginatum, который является переносчиком геморрагической лихорадки (ККГЛ). Недавно его обнаружили в Германии, хотя раньше этих насекомых можно было встретить только в теплых странах.

«В этом клеще может заводится вирус ККГЛ, а одновременно с клещом там (на юге Германии — Ред.) есть резервуары для вируса — это крупный рогаты скот. Часто заражаются мясники и те, кто работает с кровью животных. В Калмыкии, Астрахани, в Ставрополе, в Ростове регулярно люди занимаются разделкой туш диких животных», — пояснил он.

Эксперт объяснил и возникновение лихорадки денге в России. Обычно это заболевание переносят комары, но в стране нет прямых очагов, поэтому можно считать, что болезнь «привезли» туристы.

«Заражаются они там, а приезжают потом сюда. Еще больше лихорадки денге в Красноярске, потому что прямые рейсы из Таиланда. Там заражаются, а потом сюда», — подчеркнул Малеев.

В январе сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 212 случаев лихорадки денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.

Источник: Газета Известия

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