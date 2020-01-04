Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе

Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе. Об этом рассказал ученый Гисенского университета в Германии Михаэль Дешпегель.

По его словам, необходимо следовать схеме «2+2+4», которая поможет убрать лишние сантиметры на талии в течение нескольких недель, пишет издание Focus.

Речь идет о том, что дважды в неделю человек должен совершать кардиотренировки умеренной интенсивности, в другие два — силовые тренировки небольшой интенсивности, а также умеренно питаться в течение этих четырех дней.

Дешпегель пояснил, что тренировки на выносливость помогут ускорить метаболизм, а силовая — увеличит дневную трату калорий.

В качестве кардиотренировок специалист предлагает скандинавскую ходьбу, бег трусцой, плавание или велосипед, а силовые тренировки можно выполнять в домашних условиях.

Согласно данной схеме, в оставшиеся три дня недели можно отдохнуть от физических нагрузок и отказаться от строгих ограничений в еде.

Ранее ученые Университета Иллинойса пришли к выводу, что ежедневное употребление кофе может помочь в борьбе с ожирением. Согласно исследованию специалистов, кофеин уменьшает запас липидов в жировых клетках, ограничивая набор веса.

Источник: Газета Известия