Учитель на спор стал интернет-звездой

4 марта 2020     10
Учитель на спор стал интернет-звездой

Школьный учитель из США по имени Брэндон Хоулмен (Brandon Holeman) начал публиковать видео в соцсети TikTok, чтобы доказать ученикам, что они смогут набрать много просмотров. Педагог выиграл спор и стал интернет-звездой: ролик, в котором он объяснил, почему не будил спавшего на занятии ученика, набрал более 19 миллионов просмотров, пишет BuzzFeed.

По словам Хоулмена, он никогда не собирался записывать видео для TikTok, однако когда ученики заявили, что их ролики наберут больше просмотров, чем его, он решил на спор доказать обратное. В итоге первое видео учителя за несколько дней набрало около 50 тысяч просмотров, и он решил продолжить публиковать контент в TikTok.

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Популярность ему принес ролик, в котором он рассказал, что позволил одному из учеников спать во время контрольной работы, так как ночью у подростка умер дедушка. «Иногда лучшее, что учитель может сделать для ученика, — это разрешить ему лечь и уснуть», — заявил Хоулмен. Он добавил, что не хотел говорить о ситуации ученика перед всем классом. Поэтому он написал на стикере, что подросток может не беспокоиться из-за теста. Учитель пообещал ученику максимальный балл и приклеил записку к его работе.

Хоулмен отметил, что не хотел хвастаться этим поступком, однако потом все-таки решил оставить напоминание о нем в соцсети. По словам педагога, в ролике содержится важный урок: иногда нужно просто быть добрым человеком.

Ранее подросток по имени Эйден Райдингс запустил в TikTok челлендж, который в СМИ назвали «самым отвратительным». Он опубликовал 18-секундный ролик, в котором пошлепал по груди свою мать.

Источник: Лента.Ру

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