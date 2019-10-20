Ушаков прокомментировал военную операцию Турции в Сирии

20 октября 2019     12
Ушаков прокомментировал военную операцию Турции в Сирии

Военные действия Турции во время операции «Источник мира» в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации. Такое мнение выразил помощник президента России Юрий Ушаков в передаче «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» в воскресенье, 20 октября.

«Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации. Не мешали главному — развитию политического урегулирования в Сирии», — заявил Ушаков. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее 20 октября стало известно, что при обстреле со стороны сил самообороны курдов в районе Телль-Абъяда на севере Сирии один турецкий военный погиб и еще один был ранен.

Анкара объявила о начале военной операции в Сирии под названием «Источник мира» 9 октября. Целью заявлено уничтожение террористического коридора на южных границах Турции и обеспечение мира в регионе. Операция направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

15 октября президент США Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за военной операции. Теперь минфин США и Госдеп смогут вводить ограничения в отношении частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций, которые «создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии».

17 октября США и Турция во время переговоров договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов. Отмечалось, что Анкара приостановит операцию «Источник мира», чтобы дать возможность курдским отрядам отойти в безопасную зону. Этому будут содействовать США: по словам американского вице-президента Майка Пенса, войска Вашингтона уже работают с курдскими отрядами, помогая их отводу.

Источник: Газета Известия

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