У друзей российских коррупционеров разрешили отбирать имущество

У друзей и родственников российских чиновников могут конфисковать имущество, если они не подтвердят законность потраченных на его приобретение средств. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Суд указал, что изымать имущество можно не только у супругов и несовершеннолетних детей чиновников, но и у знакомых и дальних родственников. КС отметил, что такая мера не противоречит Конституции и «направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей». Родные и друзья чиновника имеют право предоставить суду доказательства законности получения средств, на которые было приобретено имущество.

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств. При этом Генпрокуратура не предоставила прямых доказательств того, что имущество было куплено на полученные преступным путем доходы Захарченко.

Материалы по теме

00:07 — 15 августа 2018

Полковник Захарченко брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки на рыбу

В октябре Дмитрию Захарченко смягчили приговор и назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Он также лишен государственных наград и специального звания «полковник полиции».

Российские чиновники обязаны декларировать сведения о доходах, имуществе и крупных расходах. Те же требования распространяются на их супругов и несовершеннолетних детей. Под крупными расходами понимаются траты, превышающие общий доход семьи чиновника за три последних года. В таком случае госслужащий должен раскрыть источники получения средств. Если чиновник не сможет подтвердить законность доходов, приобретенное на них имущество могут изъять в пользу государства.

Источник: Лента.Ру