У жителей Оренбурга нашли сальмонеллез после отравления сладостями

Врачи Оренбурга обнаружили сальмонеллез у десяти местных жителей, госпитализированных после употребления кондитерских изделий.

«Всего в разное время было госпитализировано десять человек, из них четверо детей. Было назначено соответствующее лечение. Состояние у всех на данный момент удовлетворительное, одного взрослого пациента уже выписали», — рассказали ТАСС в пресс-службе областного министерства здравоохранения 15 ноября.

Согласно данным Роспотребнадзора по Оренбургской области, с 10 по 14 ноября зафиксировано 16 случаев острой кишечной инфекции среди оренбуржцев, которые ели сладости, изготовленные на предприятии ООО «Грильяж». Отмечается, что пострадавшие проходят лечение в инфекционной больнице и амбулаторно.

«Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование производства ООО «Грильяж» с отбором проб питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, смывов с производственного оборудования и инвентаря. Организовано лабораторное обследование больных, сотрудников производства и медицинский осмотр персонала», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Деятельность кондитерской компании приостановлена, а ее сотрудники отстранены от работы, противоэпидемические мероприятия продолжаются.

11 ноября СК возбудил дело по факту массового отравления сотрудников «Ленты» в столовой центрального офиса в Петербурге.

Источник: Газета Известия