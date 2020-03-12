У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус

12 марта 2020     17
У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус

Даниэль Ругани – защитник «Ювентуса» заражен коронавирусом. Тест, который проходил футболист, выявил присутствие COVID-19 в организме, об этом сообщила пресс-служба итальянской команды в Twitter.

Туринский клуб сейчас проводит все меры по изоляции Ругани, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. В частности, составляет список лиц, непосредственно контактировавших с игроком.

Начиная с 10 марта и по 3 апреля в Италии чемпионат Серии А по футболу и все спортивные мероприятия в стране приостановлены.
Количество заразившихся новым типом коронавируса в стране на данный момент составляет 12 тыс., выздоровело 1045, число погибших — 827.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

Источник: Газета Известия

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