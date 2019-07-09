У компании отобрали 100 тонн пива за долги

В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам в более чем 100 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно банку данных судебных приставов, долг в таком размере есть только у одной компании, занимающейся производством алкогольной продукции, — ООО «Пивоварня “Кожевниково”», пишет ТАСС.

Это не первый раз, когда приставы арестовывают пиво этой компании в счет долга. Аналогичная ситуация произошла в июне — тогда сотрудники ФСПП изъяли 92 тысячи литров светлого пива с длительным сроком хранения на сумму в 14 миллионов рублей. В дальнейшем компания сама должна будет его продать в счет погашения задолженности.

Кроме того, ранее были арестованы автомобиль Lexus LX 570 и бортовой прицеп. В настоящее время имущество компании проходит процедуру оценки.

Источник: Лента.Ру