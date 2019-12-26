У корреспондента «Новой газеты» провели обыски в рамках дела о бандитизме

26 декабря 2019     14
У корреспондента «Новой газеты» провели обыски в рамках дела о бандитизме

Следователи проводят обыски у корреспондента «Новой газеты» Юрии Полухиной в рамках уголовного дела по обвинению руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 («Кража»), ч. 4 ст. 162 («Разбой»), ч. 3 ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ч. 3 ст. 209 («Бандитизм») УК РФ. Об этом 26 декабря рассказали в пресс-службе СК России по Краснодарскому краю.

«В ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной), могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц», — рассказали представители СК.

Следователи уточнили, что в данный момент допрос журналистки завершается, после этого ее отпустят.

В октябре 2018 года неизвестные подбросили в «Новую газету» ритуальный венок и корзину с головой барана, а затем — клетки с живыми овцами.

Источник: Газета Известия

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