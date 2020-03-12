У одноклубника Криштиану Роналду обнаружили коронавирус

12 марта 2020     16
У одноклубника Криштиану Роналду обнаружили коронавирус

У 25-летнего защитника итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на сайте клуба.

Болезнь у одноклубника Криштиану Роналду протекает бессимптомно. «Ювентус» активизировал все утвержденные правительством меры по изоляции игрока. Кроме того, под подозрение попали все, кто контактировал с Ругани.

Ругани выступает за туринцев с 2015 года, за это время он провел 94 матча во всех турнирах, четыре раза становился чемпионом страны, трехкратным обладателем Кубка Италии и дважды — суперкубка. На счету защитника семь забитых мячей и одна результативная передача.

Также Ругани семь раз выходил на поле в качестве игрока национальной сборной Италии.

Источник: Лента.Ру

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