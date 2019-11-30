У пассажира рейса Киев-Хургада нашли гранату в багаже

В киевском аэропорту «Борисполь» работники службы безопасности в багаже одного из пассажиров рейса Киев — Хургада обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке они сразу сообщили в полицию, сообщает Нацполиция Украины в субботу, 30 ноября.

Прибывшие на место правоохранители и специалисты-взрывотехники изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Хозяином багажа оказался 36-летний житель Донецка. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины), максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Ранее в ноябре в аэропорту Японии у музыканта из Канады изъяли 18 кг наркотиков. Молодой человек пытался провезти партию в ручной клади.

Источник: Газета Известия