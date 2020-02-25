У пассажиров рейса «Турецких авиалиний» не был выявлен коронавирус

Среди пассажиров международного рейса Тегеран — Стамбул, экстренно севшего в Анкаре, не зафиксировано случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа после заседания научного совета, передает телеканал TRT.

Все пассажиры были помещены в карантин в городской больнице. У всех 140 эвакуированных из Ирана пациентов общее состояние удовлетворительное, у них были взяты анализы. Первоначальные результаты не выявили коронавирус ни у одного из пассажиров.

Ранее 25 февраля самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии» с эвакуированными из Ирана гражданами Турции совершил вынужденную посадку в Анкаре из-за наличия у нескольких пассажиров симптомов коронавируса. Самолет приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре. Областное министерство здравоохранения направило в аэропорт бригаду медицинских работников.

В этот же день сообщалось, что число заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Иране достигло 95, 15 человек погибли.

23 февраля Турция закрыла границу с Ираном на фоне ситуации с распространением коронавируса в исламской республике.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2701, число выздоровевших — 27 681.

Источник: Газета Известия