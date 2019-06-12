У поддержавших новую власть молдавских полицейских прошли обыски

12 июня 2019     31
У поддержавших новую власть молдавских полицейских прошли обыски

Глава управления Национального инспектората расследований Молдовы Анатолий Маковей сообщил, что в его ведомстве прошли обыски. Об этом сообщает газета Ziarul de Gardă.

По его словам, это произошло после того, как он и его коллеги заявили о поддержке нового правительства под руководством Майи Санду. Также нескольким сотрудникам управления сообщили об их отстранении от должностей на 30 дней.

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