У поддержавших новую власть молдавских полицейских прошли обыски

Глава управления Национального инспектората расследований Молдовы Анатолий Маковей сообщил, что в его ведомстве прошли обыски. Об этом сообщает газета Ziarul de Gardă.

По его словам, это произошло после того, как он и его коллеги заявили о поддержке нового правительства под руководством Майи Санду. Также нескольким сотрудникам управления сообщили об их отстранении от должностей на 30 дней.

Ранее, 10 июня, в Молдавии прошли два заседания правительств: одно — под руководством проевропейского политика Майи Санду, второе возглавлял исполняющий обязанности премьер-министра от Демократической партии Павел Филип.

В Молдавии в начале июня обострился политический кризис, связанный с затруднением прошедших в парламент после февральских выборов социалистов, демократов и представителей правого блока ACUM в формировании коалиции. 8 июня пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM смогли прийти к соглашению, однако Конституционный суд счел, что коалиция была сформирована после истечения отведенного на это срока. В результате в стране фактически сложилось двоевластие.

9 июня Конституционный суд Молдавии постановил временно передать полномочия президента Павлу Филипу, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. В этот же день Филип подписал декрет о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября. Несмотря на это, парламент отказался прекратить свои полномочия. Депутаты приняли декларацию, в которой назначение Филипа признается незаконным. Также парламентарии сформировали правительство во главе с Майей Санду и призвали силовые структуры «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти — парламента, правительства и президента».

Источник: Лента.Ру