У популярных уродливых кроссовок появилась еще более уродливая замена

13 января 2020     17
У популярных уродливых кроссовок появилась еще более уродливая замена

Французский модный дом Balenciaga выпустил новые кроссовки Zen, которые тут же раскритиковали в сети. Журналисты портала Dazed назвали новинку еще более уродливой заменой популярным в последние годы уродливым кроссовкам Balenciaga Triple S.

Создатели кроссовок вдохновлялись футболистами и мастерами боевых искусств. Обувь, похожая на бутсы, полностью экологична: она сделана из 100-процентного полиуретана и резины. Кроссовки с круглым носком, скрытыми шнурками и эластичным резиновым язычком, на котором напечатан логотип бренда, доступны в черном и белом цветах. Цена новинки — 550 долларов (33 684 рубля).

Материалы по теме

00:01 — 7 ноября 2018

Пользователи сети кроссовки не оценили. «Balenciaga Zen — это самая ужасная вещь, которую я когда-либо видел. Я разочарован», «Кто подумал, что Balenciaga Zen были хорошей идеей, тот должен быть уволен из команды дизайнеров. Брать 550 долларов за обновленную версию Lonsdale просто возмутительно. Я бы хотела посмотреть на инфлюенсера, который рискнет сделать из них тренд», «Balenciaga просто вставили шнурки в кроссовки Lonsdale и добавили к стоимости 400 долларов. Я умер», «Balenciaga Zen — не просто уродливая обувь, это действительно очень уродливые кроссовки, в которых твои одноклассники ходили на физру», — высказывались они в соцсетях.

В мае 2018 года кроссовки Balenciaga Triple S признали самой востребованной моделью в мире. Их полюбили многие знаменитости и фэшн-блогеры, однако критики прозвали кроссовки ugly shoes («уродливыми кроссовками»).

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Олег Николаев обещает вернуться на должность директора Корпорации развития Севастополя
Олег Николаев обещает вернуться на должность директора Корпорации развития Севастополя

Верховный суд РФ удовлетворил заявление севастопольско-питерского бизнесмена Олега Николаева по делу о незаконном увольнении с должности гендиректора Корпорации развития Севастополя. Суд отменил …


Что происходит с севастопольской лестницей? (ФОТО)
Что происходит с севастопольской лестницей? (ФОТО)

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратились жители Севастополя с просьбой обратить внимание на бедственное состояние лестницы в районе памятника Героям Севастополя (Нахимовский …


С 1 января водители смогут предъявлять полисы ОСАГО на электронных устройствах
С 1 января водители смогут предъявлять полисы ОСАГО на электронных устройствах

С начала 2020 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения и законы, которые водители уже обязаны соблюдать. В …


Вести Севастополь 13.01.2020
Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – “Херсонес Таврический” повлиял на транспортные потоки. Дороги рядом с музеем станут односторонними. Когда введут новую схему …


Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран намерен подать в международные суды иски против президента США Дональда Трампа за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты