У президента Уругвая обнаружили рак легких

21 августа 2019     4
У президента Уругвая обнаружили рак легких

Президент Уругвая Табаре Васкес заявил о том, что медики обнаружили в его легком злокачественное образование. Об этом пишет El Pais.

«Во время томографического исследования было подтверждено наличие злокачественного образования в правом легком», — сказал лидер Уругвая. Он добавил, что чувствует себя отлично, но останется в больнице на несколько дней для проведения дополнительных исследований.

Васкес, представитель коалиции левых сил, занимал пост президента Уругвая в 2005-2010 годах. Следующий срок пост главы государства занимал Хосе Мухика, также представлявший левых. Повторно Васкес был избран в ноябре 2014 года. Вступил в должность 1 марта 2015 года.

В 1972 году он окончил медицинский факультет Университета Уругвая по специальности онкология. По гранту от французского правительства он получил дополнительное образование в Париже, в онкологическом институте Гюстав Русси. В 1986 году Васкес был соучредителем Центра онкологии и радиотерапии (Centro de Oncología y Radioterapia, COR) — одного из ведущих учреждений по борьбе с раком в стране.

Источник: Лента.Ру

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