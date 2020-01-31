У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».
Источник: Лента.Ру
У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».
Источник: Лента.Ру
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