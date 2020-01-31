У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

31 января 2020     11
У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

Источник: Лента.Ру

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