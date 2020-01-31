У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил информированный источник, передает «Интерфакс» .

Новые автобусы начнут курсировать по улицам Твери в начале февраля Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел парк новых автобусов в столице региона. Сейчас на территории Верхневолжского АТП находится 115 единиц …



Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей жительнице Севастополя Обвинение в государственной измене предъявлено жительнице Севастополя. Лефортовский суд Москвы продлил ей срок ареста до конца апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» …



В Севастополе новый судебный пристав Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин представил в Севастополе главного судебного пристава региона Александра Мосеенкова. «Александр Мосеенков назначен руководителем …



В Севастополе открыли первый автогородок для школьников Автогородок решили разместить в школе №6. Там воссоздали полноценную модель проезжей части со светофорами, знаками и разметкой. Всё для того, …

