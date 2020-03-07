У прилетевших из Швейцарии россиян заподозрили коронавирус

7 марта 2020     3
У прилетевших из Швейцарии россиян заподозрили коронавирус

У семьи россиян, вернувшейся из Швейцарии, заподозрили заражение коронавирусом. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает РЕН ТВ.

Речь идет о супружеской паре и ребенке. Они прилетели в аэропорт Домодедово. По данным телеканала, у них не было никаких симптомов, но в анализах найден вирус. Всю семью отправили в инфекционную больницу.

Ранее 7 марта оперативный штаб сообщил о четырех новых случаях инфицирования коронавирусом в России. Трое из них находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие в последние две недели были в Италии.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.

Источник: Газета Известия

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