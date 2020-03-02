У родственников заболевшего коронавирусом москвича нет симптомов болезни

У родственников заболевшего коронавирусом россиянина нет симптомов болезни, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 2 марта.

Весь круг контактов заболевшего был установлен менее чем за сутки. На данный момент в больнице находятся шесть родственников и пять друзей москвича. Отмечается, что никто из них не посещал работу из-за отпусков.

Симптомы заболевания у госпитализированных отсутствуют полностью. У всех были взяты пробы для проведения анализов, включая тех членов друзей и семьи, которые успели уехать в другие регионы.

Источник: Газета Известия