У российских школьников могут появиться индивидуальные шкафчики

20 августа 2019     12
У российских школьников могут появиться индивидуальные шкафчики

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов предложил установить в школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учеников. Об этом 20 августа сообщает «РИА Новости».

Он рассказал, что в ходе встреч ученики часто делились своими предложениями, и самой частой из них была идея установить индивидуальные шкафчики. По словам депутата, школьники жалуются на большое количество школьных принадлежностей, которые им ежедневно приходится приносить в школу, и установка подобных элементов хранения облегчила бы им жизнь.

Кроме того Власов отметил, что шкафчики стимулировали бы учеников выполнять домашние задания в стенах школы и коллективно, а также обратил внимание, что в них можно хранить и мобильные телефоны.

19 августа стало известно, что в российских школах хотят ограничить использование мобильных телефонов. При этом новые правила могут коснуться не только учащихся, но и педагогов.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Макрон вспомнил о европейской душе россиян на встрече с Путиным
Макрон вспомнил о европейской душе россиян на встрече с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон верит в европейское будущее России. Об этом политик написал в Twitter-аккаунте после встречи с российским коллегой …


У российских школьников могут появиться индивидуальные шкафчики
У российских школьников могут появиться индивидуальные шкафчики

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов предложил установить в школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учеников. Об этом 20 августа …


Встреча в Форте Брегансон: как прошли переговоры между Путиным и Макроном во Франции
Встреча в Форте Брегансон: как прошли переговоры между Путиным и Макроном во Франции

Во Франции состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Пятой республики Эммануэлем Макроном. Лидеры отметили важность развития двусторонних …


Twitter откажется от рекламы государственных СМИ
Twitter откажется от рекламы государственных СМИ

Социальная сеть Twitter решила отказаться от рекламы государственных средств массовой информации. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на сайте. …


Эксперты предрекли США поражение в войне с Китаем
Эксперты предрекли США поражение в войне с Китаем

Специалисты Центра изучений США Сиднейского университета в Австралии 19 августа заявили, что Соединенные Штаты не смогут противостоять Китаю в случае …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты