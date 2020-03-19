У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

19 марта 2020     8
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, Зайцев получил положительный результат теста на вирус COVID-19. У россиянина выявлены легкие симптомы заболевания, сейчас он находится в изоляции. Отмечается, что в данный момент в клубе проводятся тесты игроков и есть большая вероятность, что другие хоккеисты «Оттавы» также заболели.

Материалы по теме

18:46 — 12 марта

Защитник выступает в НХЛ с 2016 года. В нынешнем сезоне Зайцев провел за «Оттаву» 58 матчей, в которых набрал 12 (1+11) очков. Со сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира.

12 марта руководство НХЛ решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны в этот же день.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заражены более 235,4 тысячи человек. Свыше 9,7 тысячи заболевших умерли, еще 85 тысяч вылечились.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Инфекционная больница в Севастополе полностью готова к коронавирусу
Инфекционная больница в Севастополе полностью готова к коронавирусу

В Севастополе восемь человек находятся на карантине в инфекционной больнице. Случаев подтвержденного заболевания коронавирусной инфекции в Севастополе нет. Это противочумный костюм. …


Вести Севастополь 19.03.2020
Вести Севастополь 19.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Президент провёл встречи с главами Крыма и Севастополя. Что обсудили Владимир Путин и Михаил Развожаев? – …


У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус. Об этом …


Трамп обвинил Китай в запоздалой реакции на коронавирус
Трамп обвинил Китай в запоздалой реакции на коронавирус

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. Об этом он заявил в …


Названы сроки выживания коронавируса в морозилке
Названы сроки выживания коронавируса в морозилке

Названы сроки выживания коронавируса в морозилке. Доктор Мохамад Мооти, заведующий отделом инфекционных заболеваний Кливлендской клиники в Абу-Даби, рассказал, что COVID-19 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты