У 21 человека на лайнере Grand Princess диагностировали коронавирус

На борту круизного лайнера Grand Princess, пришвартованного у побережья Калифорнии, был зафиксирован 21 положительный результат теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Всего на корабле находится более 3500 человек. Об этом журналистам рассказал вице-президент США Майк Пенс на пресс-конференции в пятницу, 6 марта.

По словам Пенса, 19 тестируемых являются членами экипажа, а двое — пассажирами. Вице-президент добавил, что всего было протестировано 46 человек, из которых 24 оказались с отрицательным анализами на вирус, а один оставшийся не дал точного результата на исследованиях. Пенс добавил, что каждый человек пройдет обязательное тестирование, а те, кто будут заражен — отправятся на карантин.

Накануне сообщалось о нахождении на борту четырех членов экипажа, которые являются гражданами России. Информации об обнаружении заболевания среди соотечественников не подтверждалось.

В четверг военные из Национальной гвардии ВВС Калифорнии на вертолете доставили испытательные комплекты и необходимое оборудование на борт карантинного лайнера, сообщается на официальной странице CBS 2 News в Twitter.

SUPPLY DROP: The California National Guard delivered 300 COVID-19 test kits to the Grand Princess cruise ship that is located off the state’s coast. Passengers have been tested and won’t be allowed to leave the ship until test results come back. pic.twitter.com/ypklbcxzZn

— CBS 2 News (@CBS2Boise) March 6, 2020